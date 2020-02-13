لا تتوقعها.. 6 أطعمة صحية تتحول إلى "سامة" عند تناولها بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

جميعنا يتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بل ويحرص على أن تكون موجودة عادة على السفرة، لكن هل يدر في ذهنك يومًا أن تناولها بكثرة تهدد صحتنا بالأمراض؟

نقدم لكم أنواع الأطعمة الصحية التي يجعل تناولها بكثرة مصدرًا للأمراض وتتحول إلى سموم، وفقا لما ذكر موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

- الفاصوليا

تعد الفاصوليا من الأغذية الصحية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والألياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك، ولكن عند تناولها بكثرة يمكن أن تسبب أمراضًا للجسم؛ نظرا لاحتوائها على سموم "فيتوهيمابلوتينين".

- اللحوم الحمراء

اللحوم من الأطعمة الغنية بالحديد والبروتينات، إلا أنها تتحول إلى أطعمة سامة عند الإفراط في تناولها، حيث إنها تنتج مادة "الهيدروكربونات العطرية" التي قد تسبب سرطاني الجهاز الهضمي والقولون.

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- السكر

يحتوي السكر على نسبة عالية من الفركتوز ، ولا يؤدي الإفراط في تناوله إلى السمنة ومرض السكري فحسب، إنما أمراض الكبد الدهنية، لذا ينصح بالحذر عند تناوله.

- سمك التونة

مصدر مهم للبروتينات والمغنيسيوم والزنك والحديد، والأحماض الدهنية أو ميجا 3، ولكن تناولها بكثرة يسبب في رفع نسبة خطر التسمم بالزئبق، وهي مادة سامة تلحق بالضرر بالمخ والأعصاب، ما تؤثر على ضعف العضلات، وتشكل خطرًا كبيرًا أيضًا على نمو الجنين.

- القرفة

بالرغم من أن القرفة لها فؤائد صحية كثيرة مثل انخفاض نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، إلا أنها تحتوي على "الكومارين" السامة التي تظهر عند الإفراط في تناولها، والتي يمكن أن تسبب تليف الكبد، وزيادة خطر الإصابة بالسرطانات.

- الأرز البني

من الحبوب المهمة جدًا للجسم، ولكنه يحتوي على كميات كبيرة من "الزرنيخ" السام المتواجد في الماء والتربة، والإفراط في تناوله يجعلك أكثر عرضة لكميات كبيرة من الزرنيخ، التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكر.