7 أشياء تستهلك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتمثل أهمية ترشيد وتوفير استهلاك الكهرباء، في محاولة التخلص من عبء زيادة أسعار الطاقة التي تزداد يومًا بعد آخر.

ومع اتجاه البعض لترشيد الاستهلاك خصوصا بعد ارتفاع أسعار الفواتير، هناك بعض الأشياء التي تستهلك كهرباء بقوة حتى وإن كانت مغلقة، نذكرها لكم وفقًا لما ذكر موقع "bright side" الأمريكي:

- عدم إغلاق التلفاز نهائيًا من دائرة الكهرباء، حيث يؤدي ذلك إلى هدر المزيد من الطاقة دون فائدة.

- وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدمه، يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن.

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- ترك الراوتر متصل بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام، ويفضل فصله من حين لآخر.

- ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي، يهدر الكثير بسبب وضعه دون فائدة.

- وضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه.

- تشغيل"التايمر" منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى استخدامه.

- ترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها.