6 طرق يقضي بها الأعزب عيد الحب.. احتفل بـ "الفلانتين" حتى لو "سينجل"

"الحب" ليس لـ "لكابلز" والمحبين فقط، ولكن يمكن أيضا لـ"السينجل"، أو العزاب المشاركة في احتفالات عيد الحب التي تغمر العالم كله في يوم 14 فبراير.

ويقدم لك موقع "هن"، في 5 خطوات وطرق كيفية الاحتفال بعيد الحب بحسب موقع "ستايل كريز".

تجمع الأصدقاء في بيت أحدهم والاحتفال بعيد الحب في جو مبهج.

شراء ما يجلب لك السعادة، سواء طعام، أو قطعة أثاث أو عمل شوبنج.

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تبادل الهدايا المبتكرة مع الأصدقاء، مثل الوردة والشوكولاتة.

عمل جلسة مساج، ما يضفي عليك الراحة والاسترخاء على القلب والعقل.

إجراء تغيير سواء في الشكل أو الشعر، مثل الحلاقة والصبغة.

الذهاب إلى مكان جديد يخرج أي طاقة سلبية، مثل الملاهي.