"هتحتفل حتى في البرد".. بـ "الكمامة والكوفية" نصائح للخروج في "الفلانتين"

يحتفل العالم غدا بيوم الحب، وينزل المحبون للاحتفال في أماكن مختلفة من مطاعم وكافيهات، حيث يقف الطقس السيء عائقا أمام النزول للشارع، وكي لا يؤثر هذا الطقس على الاحتفال، يمكن الأخذ بتلك النصائح، بحسب موقع "ستايل كريز".

- الاستعانة بالكمامات في حالة وجود أتربة.

- أخذ شمسية للحماية في حالة وجود أمطار.

- استخدام الوايبس أو المناديل المبللة لمسح اليدين لتجنب وجود بكتيريا من الجو.

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- لا يجب نسيان الأدوية أو البخاخة، في حالة المعاناة من مرض في الصدر.

- ارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الملابس الصوفية، والاستعانة بالسترات.

- شرب كوب ماء قبل النزول.

- الاستعانة بكوفية لتجنب الشعور بالبرد.