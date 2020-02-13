الامارات | بالصور.."تحدّي المكنسة" يجتاح الانترنت.. فقط في 10 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.."تحدّي المكنسة" يجتاح الانترنت.. فقط في 10 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح تحدّ جديد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع حيث تظهر من خلاله مقاطع فيديو تقف فيها المكانس مستقيمة بمفردها من دون أن تستند إلى شيء.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدي عبر هاشتاغ #BroomChallenge، بعد أن ادعى أحد مستخدمي الانترنت أنه وفقا لوكالة "ناسا"، فإن يوم الاثنين 10 فبراير، هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الظاهرة، بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد نتيجة محاذاة الكواكب لبعضها مع اكتمال القمر في تلك الليلة. بحسب شبكة "سي إن إن"، موقع "قناة الجديد" اللبنانية.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن وكالة "ناسا" ذكرت ذلك من قبل، لكن التغريدة حققت أكثر من 300 ألف إعجاب وشوهد الفيديو أكثر من 8 ملايين مرة، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لهذا التحدي الذي يجعل المكنسة تقف مستقيمة.

Advertisements

وقالت "ناسا"، في بيان لها أمس: "هذه خدعة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي تجسد مدى سرعة انتشار العلوم الزائفة والادعاءات الخاطئة"، وأضافت: "على الرغم من أن هذه الخدعة كانت غير ضارة، إلا أنها تُظهر أيضا أهمية قيامنا جميعا ببعض التحقق والبحث حول بعض الحقائق، قبل التورط في هذا التحدي الفيروسي الحديث".

وكشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" أن الأمر يمكن أن يحدث في أي يوم وليس له علاقة بالجاذبية، بل إنه يرتكز على مجرد التوازن، حيث أن مركز الجاذبية في المكنسة منخفض، ويقع مباشرة فوق شعرات الفرشاة، ما يعني أنه إذا تمكنت من أن تجعل الشعرات تقف في وضع مائل قليلا، ستقف المكنسة مستقيمة في أي وقت.