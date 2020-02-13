سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. معلومات عن مرض أحمد فهمي

توجه الفنان أحمد فهمي إلى بلجيكا مرة أخرى، وذلك لإجراء عملية أخرى في المرئ، بعد نجاح العملية الأولى بنسبة 50% فقط، ما دعا الفنان لإجراء عملية أخرى، كي يتماثل للشفاء بشكل كلي.

ما هو مرض فهمي

ويعاني الفنان أحمد فهمي، من عيب خلقي في المرئ، وكتب على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، "طلع عندي عيب خلقي، بسبب ظهور خلايا في المريء من الأعلى، وكانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله"، ولطبيعة جسم "فهمي" بحسب كلامه، فهو لم يستجب للعملية الأولى بنسبة كبيرة.

طبيب يوضح الحالة المرضية لفهمي

ومن جانبه أوضح أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور عماد نادر معوض، لـ"هن"، معلومات عن مرض أحمد فهمي.

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وقال "معوض" إن هذا المرض ناتج عن مرحلة متقدمة من الإصابة بارتجاع المريء، ويؤدي إلى ظهور خلايا غير معلومة المصدر.

وأكمل أن تلك الخلايا تسبب الشعور بآلالام شديدة في الجسم، وتؤدي إلى التهاب القولون العصبي، مسببة خللا في وظائفه، ما يؤثر على أنشطة المريء.

وليس هذا بحسب، حيث قال "معوض"، إن تلك الخلايا تؤدي إلى التهابات شديدة بالمريء، لافتا إلى أن سبب ذلك المرض وراثي، أو نتيجة لخلل بجهاز المناعة، والتي يتم علاجها عن طريق الكي.

وكان النجم أحمد فهمي، قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المريء بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.