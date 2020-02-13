في اليوم العالمي للإذاعة.. معلومات عن تماضر توفيق أول إذاعية تولت رئاسة التلفزيون

يحتفل العالم اليوم 13 فبراير، بـ"اليوم العالمي للإذاعة"، وقد تم اختيار هذا اليوم تزامنًا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946، والذي يتم إحيائه سنويًا، وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم للأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسميا، من قبل الوفد الدائم لإسبانيا لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي في سبتمبر 2011.

وتعتبر السيدة تماضر توفيق، من أوائل الإذاعيات المصريات اللاتي سافرت في بعثات دراسية، وعقب عودتها عُينت رئيسة لقسم التمثيليات، إلى جانب تقديم البرامج وقراءة نشرات الأخبار ثم انتقلت للبرامج الأجنبية بالإذاعة، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة التلفزيون المصري.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن تماضر توفيق، التي رفضت القيود المجتمعية، واستطاعت بذكائها وتفوقها، إثبات أن المرأة قادرة على صنع المستحيل وتقلد المناصب الكبرى، حتى أصبحت أول سيدة تتقلد منصب رئاسة التلفزيون المصري منذ إنشائه، والتي مر على ميلادها 100 عامًا، وفقًا لموقع الهيئة الوطنية للإذاعة.

- ولدت تماضر توفيق، في 9 فبراير عام 1920، في السنبلاوين بالدقهلية.

- حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة القاهرة.

- كانت تهوى المسرح فانضمت إلى فريق مسرح الكلية ومثلت مع الفريق في مسرح دار الأوبرا المصرية القديمة.

- حفرت تماضر توفيق اسمها من ذهب على جدران ماسبيرو، فلم تكن مجرد إعلامية وإذاعية فقط، بل خرج من تحت يديها جيل كامل من أعظم الإعلاميين.

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- انضمت بعد ذلك إلى فريق مسرح الأوبرا، والتحقت بالعمل في الإذاعة المصرية عقب تخرجها، وحبها للمسرح جعلها تكون مع زملائها في الإذاعة فريقا للتمثيل.

- سافرت في بعثة لدراسة الفن الإذاعي في هيئة الإذاعة البريطانية بلندن، وكانت من أوائل الإذاعيات المصريات اللاتي سافرن في بعثات دراسية ثم بعد عودتها عينت رئيسة لقسم التمثيليات، بالإضافة لتقديم البرامج وقراءة نشرات الأخبار ثم انتقلت للبرامج الأجنبية بالإذاعة.

- عملت مساعدًا للمراقب العام وكانت أول سيدة تشرف على القسم الأوروبي بالإذاعة المصرية.

- وفي عام 1957 كانت ضمن أول بعثة لأمريكا باسم التليفزيون المصري.

- عُينت مراقبًا عامًا للبرامج الثقافية ثم مسؤولة البرامج التعليمية، ثم مديرًا للمراقبة العامة للتخطيط والمتابعة، ثم وكيلة للتليفزيون لشئون البرامج، ثم في عام 1977 تولت رئاسة التليفزيون حتى 1985.

- كانت تماضر أول مخرجة في تاريخ التليفزيون.

- توفيت في 8 يونيو 2001، وقد رثاها الصحفي أحمد بهجت في عاموده اليومي صندوق الدنيا فقال "لم تكن السيدة تماضر توفيق مجرد رئيسة للتليفزيون يعنيها شأن الإدارة وترتب أموره داخل إطارها، إنما كانت نجما من نجوم الإذاعة وكانت روحا بثته في التليفزيون في بداية حياته ونشأته، كانت تعرف ما الذي يعنيه التلفزيون، وأي قدرة تتمثل في شاشته الصغيرة".