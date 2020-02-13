صور.. بعد سخريته وأزمته مع الدكتور والطيار.. النص الحلو في حياة محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل خلال الفترة الماضية، عقب سخريته من قرار وقف الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه عن العمل نهائيًا ومنعه من ممارسة الطيران، ليظهر من جديد من داخل غرفة العمليات، وهو مستلقى وبجسده جرح صغير، ثم تأتي الكاميرا على وجهه، ليقوم بتحريك حاجبيه وبضحكات ساخرة، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "الدكتور اللى صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

العديد من التعليقات الحادة إلى جانب الهجوم الشديد، وقعت على الفنان، من الجمهور ومن الإعلاميين والفنانين، رافضين طريقة السخرية التي يتبعها مع أزمات الغير، ما جعله يتصدر محركات البحث "جوجل".

ويُقدم "هُن"، النص الحلو في حياة الفنان محمد رمضان، خلال السطور التالية.

والدته

قال "رمضان"، خلال استضافته في برنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة، في فبراير الجاري، إن جملة "ثقة في الله نجاح"، التي اشتهر بها، تعود إلى والدته التي كان لها الفضل في اكتشاف موهبته، وأن سر نجاحه على مدار حياته هو أنه لم يتمكن يومًا من رفض طلب لها مهما كانت صعوبته، بالإضافة لكونها قامت بغرس القيم والوازع الديني في شخصيته، ولتعليمه معاني الصبر على الابتلاء وحبه، "كانت دكتوري ورفيق رحلتي".

زوجته نسرين أبو النجا

قصة حب جمعته ونسرين أبو النجا، منذ أكثر من سبعة أعوام، حيث عقدا قرانهما في جو عائلي ودون حفل زفاف، في أواخر عام 2012، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، وقال عنها: "هي كل حياتي.. أمي وبنتي ومراتي وحبيبتي".

ولشدة حبه لها رفض دخولها عالم التمثيل والفن، حيث قال أثناء استضافته في برنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، خلال عام 2015، إن البيت هو المسؤولية الكبيرة التي يجب أن تهتم به زوجته، وفي نفس الوقت يرفض أن يدخل بيته في عمله، حيث يرى محمد رمضان أن الاستقرار الأسري الذي توفره له زوجته هو "رمانة ميزان" الإنسان الناجح.

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وذكرت "نسرين"، زوجة "رمضان"، أنها طيلة حياتها وهي تقدره وأُعجبت به على المستوى الفني والإنساني، وعندما اقتربت منه وجدت جوانبا أخرى في شخصيته جذبتها إليه أكبر.

وتمنت أن تكون "وش السعد" عليه دائمًا، وأن توفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل.

وأثمر عن هذه الزيجة ولادة طفلين هما "علي وكنز".

شقيقته إيمان رمضان

صداقة قوية تجمع بين محمد رمضان وشقيقته الصغرى إيمان التي دائمًا ما يصفها بالفيلسوفة، حيث كانت تسانده وتقف بجواره في بدايات حياته الفنية، قائلا عنها: "كانت بتختارلي لبسي وأنا رايح المقابلات"، بالإضافة لكونها كاتمة أسراره منذ أن كانا صغيرين حتى قبل زواجه.

وذكرت إيمان: "كنا بنحرص دائمًا على حضور المسرحيات التي يقدمها منذ طفولته، الساعة كانت بتعدي وكإنك قدام نجم كبير".

ابنته كنز

منذ أن كانت رضيعة لم يتعدَ عمرها سوى أشهر قليلة، شغلت "كنز" ابنة الفنان محمد رمضان، مساحتها عبر حساباته المختلفة على "السوشيال ميديا"، إذ اعتاد مشاركة متابعيه بلحظات ومواقف مختلفة جمعت بينهما.

وكان آخر ما نشره الفنان محمد رمضان، لابنته "كنز" مقطع فيديو لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وهي تردد أغنية "مافيا" لوالدها مستخدمة تطبيق "سناب شات" الذي أظهرها بشكل مختلف، وعلق "رمضان" قائلًا: "بنتي كنز.. الله يخرب بيت السناب شات".