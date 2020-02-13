الامارات | كويتية تطلب 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية تطلب 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت فيه منحها مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليارات دولار) مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس «كورونا» الجديد، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

وقالت المطيري في المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع: «إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس كورونا، ادفعوا لي هذا المبلغ».

وأضافت «أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد»، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.