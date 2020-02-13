صور الملكة ليتيزيا الجديدة تجذب الانتباه وتُلهم بإطلالاتها النساء حول العالم

خطفت العائلة الملكية الإسبانية الأنظار بسلسلة من الصور العائلية التي نشرتها مؤخراً، وبالتأكيد كانت الملكة ليتيزيا محور إهتمام محبي الموضة خصوصاً انها باتت ملهمة بإطلالاتها للنساء حول العالم... فأليكنّ كيف تألقت الملكة ليتيزيا في الصور الجديدة!

الفستان الزهري الواسع من تصميم كارولينا هيريرا كان أكثر ما سحرنا. وقد تميّز بأكمامه المتوسطة الطول وقصة الـA line الضيقة من الأعلى للتسع في الأسفل، اضافة الى تطريز الورود باللون الأبيض. وسبق للملكة ليتيزيا بأن أطلت بهذا الفستان في أكتوبر الماضي في اليابان.

ولم تنته إطلالة ليتيزيا عند هذا الحد، بل ما زادها إبهاراً هو المجوهرات الراقية التي نسّقتها معها، من تاج Fleur de Lys المرصّع بالألماس، الملكة ليتيزيا التي باتت مصدر إلهام للنساء حول العالم بإطلالاتها الأنيقة، تلجأ الى دار كارولينا هيريرا لإختيار أزيائها في كثير من المناسبات.

لكن هناك فستان بالتحديد يبدو ان الملكة ليتيزيا تفضّله عن غيره، لحدّ انها إختارته بلونين مختلفين، الأول باللون الكحلي، وثاني أطلت به في صورة جمعتها مع زوجها الملكي فيليب وإبنتيها باللون الأحمر، وكما الفستان الزهري، فإن إطلالة الملكة ليتيزيا بالأحمر سبق أيضاً ان أطلت بها في سبتمبر 2018.

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