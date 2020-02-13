"خل وفرشاة أسنان".. 5 طرق طبيعية لإزالة البقع الصعبة من ملابس الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من أكثر المشكلات التي تواجه الأمهات أثناء فترة الدراسة البقع الصعبة بملابس الأطفال.

وبعيدًا عن طرق الغسيل التي لا تُجدي نفعًا، جمعنا لك حيلا بسيطة تخلصك من أصعب بقع الملابس، وفقا لما ذكر موقع "the sun"

- بقع الشحوم

يمكنك إزالة بقع الشحوم من الملابس بوضعها في وعاء من المشروبات الغازية، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة وبعدها اشطفيها.

- بقع العشب (الحشائش الخضراء):

يمكنك إزالة بقع العشب بسهولة باستخدام الخل الأبيض وصودا الخبز وفرشاة الأسنان القديمة.

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ضعي الخل الأبيض على البقع، وافركيها ثم اتركيها في وعاء لمدة 30 دقيقة، وبعدها حضّري عجينة مكونة من صودا الخبز والخل الأبيض في وعاء صغير، وباستخدام فرشاة الأسنان والخليط افركي البقع الصعبة، وفي النهاية اغسلي الملابس.

- الزيت

إزالة بقع الزيت من خلال رش مسحوق بودرة التلك على البقعة ثم تركها لمدة 30 دقيقة، وبعدها يتم غسل قطعة الملابس.

- الدم

إذا كانت بقعة الدم رطبة يمكن إزالتها بنقعها في الماء البارد ثم شطفها، أما إذا كانت جافة فإزالتها يكون من خلال نقعها بعصير ليمون لدقائق، ثم فركها وشطفها بالماء، مع ضرورة وضعها في الشمس للتخلص من آثار البقعة.

- الشوكولاتة

تخلصي من بقع الشوكولاتة من خلال وضع كمية من مسحوق الغسيل على البقعة، افركيها باستخدام فرشاة أسنان قديمة، واتركيها لمدة 30 دقيقة.