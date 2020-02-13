مجموعة كوتش للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 01:34 مساءً - أطلقت علامة كوتش Coach مجموعتها الرجالية والنسائية الجديدة لموسم خريف 2020 من تصميم المدير الإبداعي ستيوارت فيفرز في عرض أزياءٍ مميز أقامته في شارع ويرهاوس 47 في مدينة نيويورك.



اختارت الدار شقّة علوية مُشرقة في وسط المدينة لعرض الأزياء حيث تزاوج سحر المكان غير المألوف مع إرث العلامة العريق. ازدانت الملابس بألوان أساسية أضفِيت عليها نفحة نابضة بالحياة واستقت إلهامها من الماضي، ثم جاءت اللمسات الجرافيكية الجريئة لتضيف طابعاً عصرياً على هذه التصاميم فتحاكي الحرية والفرح.اشتملت المجموعة على ملابس خارجية فضفاضة ارتداها عارضو الأزياء فوق بعضها البعض، وقد استُخدم صوف الخروف لابتكار القطع التي تخللتها أنماط منقوشة يدوياً بحرفية عالية.

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مجموعة COACH





أطلّت الأحذية المسطّحة وأحذية السنيكر البسيطة في المجموعة، فيما اتّخذت حقائب كوتش Coach الجلدية أشكالاً مربّعة تتمتّع بقوام مرن وتستحضر هندسة مدينة غوثام الخيالية. كما أعادت العلامة إطلاق حقائب Legacy Stripe بحلّة جديدة مفعمة بالحياة تحاكي طاقة الشباب التي لا تعرف الكلل. فتشعر بأنّ هذه التصاميم تنبض بالحياة وتُبعد الرتابة والملل. هي مجموعة ترسم آفاقاً جديدة للتصاميم المقبلة محافظة في الوقت عينه على سماتها القديمة.



تحتفي المجموعة أيضاً بتعاون العلامة مع مؤسسة الفنان الراحل جان ميشال باسكيات. وتكريماً لهذا التعاون، حضرت العرض شقيقتا الفنان وزوجة أبيه، إلى جانب ابنة أخيه جيسيكا كيلي التي شاركت في عرض الأزياء.



وفي هذا الإطار، صرّحت ليزان باسكيات وشقيقتها جانين باسكيات وزوجة أباها نورا: "لطالما كنّا من أشدّ المعجبين بتصاميم Coach، فهي علامة مميزة في نيويورك تتّسم بالحرفيّة العالية التي تستخدمها لابتكار تصاميمها. وقد انتظرنا بفارغ الصبر أن تبصر هذه المجموعة النور! لا يختلف اثنان على الأفكار المبتكرة التي وضعتها Coach في هذا العمل، إذ استمدت إلهامها من أعمال جان ميشال، والتفاصيل التي تميّز بها والطاقة التي كانت تنضح بها أعماله الفنية. تخطّى ستيوارت توقّعاتنا فعلاً برؤيته العميقة والدقّة التي وضعها في روحية هذا العمل."

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مجموعة COACH





وبالعودة إلى عرض الأزياء، استمتع الحضور بعرضٍ موسيقي حيّ أحيته المغنّية والشاعرة ديبي هاري التي فاجأت الحضور بأدائها الأخاذ في ختام العرض. ورافقتها فرقة ذا كوت هانغرز الموسيقية التي عزفت أغاني البانك روك والغاراج، وأدّت أغاني فرقة هاري الجديدة، "بلوندي".

مجموعة COACH





كما حضر عرض الأزياء الذي أطلِقت خلاله أحدث مجموعة للسيد فيفرز كلّ من الممثل والمنتج ووجه العلامة الحالي مايكل ب. جوردان، ميغان ذي ستاليون، كوكي، نعومي أوساكا، سنوه أليغرا، زوي دوتش، جون باتيست، كاميلا موروني، رافيرتي لو، دري همينغواي، بالوما إلسيسر، لولو زواي، مايلز تشاملي واتسون، كوينسي براون،سيلا، لي كينيونيس، مالو بيرن، كوكو غوردون مور، سالم ميتشل، كارلوتا كول، إيلي ثومان، إلى جانب المحررين الرئيسيين، منسّقي الأزياء، روّاد تجارة التجزئة وأبرز الشخصيات المؤثرة حول العالم.

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