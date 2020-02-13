"سأقتلكم جميعا"... امرأة تحاول فتح باب الطائرة أثناء الطيران

أثارت شابة تدعى"هاينز"، وتبلغ من العمر 26عامًا، ذعر الركاب على متن طائرة قادمة من بريطانيا إلى مدينة "دالامان" التركية، وهى تصرخ عند محاولتها فتح الباب، مرددة "سأقتلكم جميعًا".

حاول طاقم الطائرة والركاب تهدئة الراكبة الشابة، التي ظلت تبكي وتصرخ، بعد إصابتها بحالة سكر نتيجة خلط الكحول بالدواء، حتى تم إرسال مقاتلتين لمرافقة الطائرة إلى مطار "ستانستيد" البريطاني.

تم إخطار المحكمة، أن الحادثة كلفت شركة الطيران 86 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ذي تايمز"، وقال ممثلو الادعاء إن الركاب لم يكونوا على علم أنه من المستحيل فتح باب الطوارئ، خلال الرحلة، وقال أحدهم: "اعتقدت أنني سأموت".

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واعترفت هاينز بذنبها في تهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد الطاقم، فيما عاقبتها المحكمة بالسجن عامين.

ثم أعلن القاضي تشارلز غراتويك: "أولئك المحاصرون في الفضاء الضيق للطائرة (الركاب) سيشعرون حتماً بالضيق والخوف بسبب تصرفات أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر وهم في حالة سكر".

وأبلغت "هاينز"، المحكمة أنها لم تتذكر شيئا مما حدث لأنها خلطت الدواء مع الكحول، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "Jet2.com" و"Jet2holidays "، ستيف هيبي، أن "هذه كانت واحدة من أخطر حالات سلوك الركاب التعسفي التي مررنا بها، وقد حظرناها من الطيران معنا مدى الحياة".