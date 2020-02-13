الساونا تقوي المناعة وتحارب التوتر.. ونصاح مهمة لمرضى القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن حمامات الساونا تعد بمثابة صديقة للقلب؛ حيث إنها تعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي وتساعد على ضبط قيم ضغط الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بقصور القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
كما تعمل حمامات الساونا على تقوية جهاز المناعة وتحارب هرمونات التوتر النفسي، ومن ثم تساعد على الشعور بالاسترخاء.
وأضافت المؤسسة أن الساونا ليست ممنوعة على مرضى القلب، ولكن يتعين عليهم أولا استشارة الطبيب المعالج للحصول على الضوء الأخضر منه قبل زيارتها، كما ينبغي أن يحدد لهم الطبيب عدد مرات الذهاب إلى الساونا وكذلك درجة الحرارة المناسبة لهم.
ويتعين على مرضى القلب أيضا الاستغناء عن الدش البارد أو الاستحمام في حوض الثلج بعد الانتهاء من حمام الساونا، وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم بشدة. وكبديل يمكن أخذ دش بماء فاتر، وذلك لتبريد الجسم بشكل تدريجي.
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