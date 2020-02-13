مايا دياب عن تنمر الأطفال ببعضهم: الأم هي الأساس في كل شيء

تحدثت الفنانة مايا دياب عن التنمر وذلك في منشورات لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت مايا دياب: "أما في ما يخص موضوع التنمّر، هيدي ثقافة الأهل وتحديدا الأم أكثر من الأب وما يفعله الأطفال غالبا ما يكون مرآة الأهل وما يحصل أمام أعينهم وعلى مسمعهم في البيت، فأحيانا لأن الأهل يعتمدون هذه الطريقة مع أولادهم وأحيانا هكذا يسخرون من أصدقائهم على مسمع أولادهم".

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وأضافت: "أحيانا ما تكون طريقة التربية في البيت فيها من الإهانة والدونية تجاه الأطفال مما يجعل من هذا الطفل نفسه يسقي سلبيته بالتنمر على رفاقه أينما كانوا، فالبيت والأم هما الأساس في كل شيء".