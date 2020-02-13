هنأ المطرب محمد رشاد زوجته الإعلامية مي حلمي بمناسبة عيد الحب، ونشر رشاد صورة له مع زوجته عبر شبكة الصور "إنستجرام" وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة ودايما مالية عليا دنيتي فرح وسعادة وحب يا أجمل هدية ربنا إدهالي في عيد الحب". وردت مي حلمي على رشاد قائلة: "هعيط والله إحنا كده كستات نفرح نعيط نحزن نعيط وماتتريقش إحنا زملا دلوقتي في برنامج واحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد مغازلا مي حلمي: مالية عليا دنيتي سعادة.. وزوجته ترد: هعيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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