مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة لارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء، وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية.

لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح؛ حيث لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن 5 جرامات يوميا، ما يعادل ملعقة شاي تقريبا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولهذا الغرض ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة.

ونظرا لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم؛ لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.