كيف تجعل الحديقة الصغيرة تبدو كبيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الحجم ليس كل شيء فيما يتعلق بالحدائق. هناك الكثير من الطرق لتكبير المساحة وتحقيق الاستفادة القصوى من الحديقة الصغيرة حتى إذا كان المرء يعتقد أنه ليس لديه حديقة على الإطلاق فربما يكون هناك شيء يمكن فعله.

وتقول ريبيكا ماج وهي مؤلفة معنية بالحدائق: "يمكن خلق حياة في أصغر مساحة متوفرة سواء كان ذلك في حديقة قائمة بالفعل أو على سياج الحديقة أو على جدران المنزل".

وإحدى هذه الحيل هي بالتركيز على زراعة المناطق بدلا من إقامة حدود.

وتقول مهندسة الحدائق والمساحات المفتوحة تانيا ميناردو: "لجعل الحديقة تبدو أكبر من المهم إقامة مساحات مختلفة".

وتوضح: "عوضا عن الزرع ببساطة على طول حدود العقار، مثلا، يمكن ترتيب نباتات معمرة من أحجام وألوان مختلفة في مجموعات حتى يمكن أن تترك آثارا مختلفة. وعلى سبيل المثال، يعطي ترتيب النباتات الزرقاء في الخلفية والبرتقالية في المقدمة إحساسا بالعمق".

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وهذا يساعد أيضا في دمج المشهد المحيط حتى يترك انطباع بمساحة أكبر. وتقول خبيرة الحدائق ميتشتيلد أهلرز: "هؤلاء الذين يستغلون الفرص المقدمة من المشهد المجاور يوسعون آفاقهم".

وبدلا من الاختباء من الجيران خلف سياج مرتفع يجب أن تجرب دمج مشهد المناظر الطبيعية المحيطة والحدائق المجاورة.

على المرء أن يحاول التمسك بالنباتات الصغيرة في حال كانت الحديقة صغيرة لأن هناك خطر جعلها مكتظة. ويجب أيضا الوضع في الاعتبار حجم النباتات عندما تنمو عند شرائها.

وتقول أهلرز ناصحة: "بالنسبة للنباتات المعمرة، يفضل أن تستخدم ألوانا وأنواعا قليلة. ويجب اختيار الأنواع التي تتماشى سويا وأن تكون نباتات مزهرة دائمة مكتنزة".

وتنصح ماج بزراعة الخضروات والأعشاب والزهور معا. وتقول المؤلفة المعنية بالحدائق: "الكثير من الخضروات لديها زهور كبيرة مثل الكرنب. وتجذب الأعشاب عددا كبيرا للغاية من الحشرات التي تكون مفيدة لكل النباتات".