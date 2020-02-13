فيديو.. وهي ترقص.. ناهد السباعي تقود "عربة حنطور" في أسوان

تشارك الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أبرز لحظاتها خلال تواجدها حاليا، بأسوان، حيث يُقام مهرجان أسوان الدولي، لأفلام المرأة.

ونشرت الإعلامية، مقطع فيديو جديدا، رصد تواجدها مع المنتجة ناهد فريد شوقي، داخل إحدى عربات "الحنطور" كما ظهرت الفنانة ناهد السباعي خلال المقطع وهي تقود العربة.

وأظهر المقطع "إنجي" وهي تغني الأغنية الشعبية "أركب الحنطور" وتقابلها "ناهد" الرقص خلال القيادة.

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وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وانطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.