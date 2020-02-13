وسط صراخ الرضيعة.. أحمد حسن وزينب يشاركان بلقطات لابنتهما: هنغير شكلها

ظلوا يستغلون طفلتهما حتى قبل مجيئها، رصدا أبرز تفاصيلها منذ أن كانت جنينًا لا حول له ولا قوة، وحتى وقتنا هذا، فجعلوها مادة أساسية لنشر فيديوهاتهم، يقربونها من عدسات الكاميرات، ومؤثرات الضوء والصوت، رغم سنها الصغيرة، لا يسمعون لصراخها وتذمرها بقدر ما يحاولون تحقيق المشاهدات العالية.

"لو مش هتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان خاطرنا، يبقى عشان خاطر آيلين".. بتلك الكلمات يستقطب اليوتيوبر أحمد حسن وزينب الجماهير والرواد لدفعهم لمشاهدة فيديوهاته التي تبرز أدق تفاصيل حياته الشخصية والخاصة، وحياة رضيعته التي لم يكتمل عُمرها عاما واحدا.

فعلى الرغم من البلاغات المقدمة ضده، التي تتهمه باستغلال الرضيعة، وغضب الكثير من الرواد من المادة المقدمة، لا يزال الثنائي يلعبان على أوتار المُشاهدات باستخدام طفلتهما.

بكاء وتذمر.. الثنائي يضعان طفلتهما تحت "النيولوك"

ومؤخرًا بث الزوجان مقطع فيديو عبر قناتهما على اليوتيوب تخطى الـ 11 دقيقة، وهم يضعان طفلتهما في اختبار "النيولوك".

إكسسوارات من الذهب، وتبديل ملابسها، وباروكة بشعر كثيف، كانت أدوات الثنائي لتغير ملامح ابنتهما، في المقطع الذي نشروه بعنوان "غيرنا شكل بنتنا ايلين".

وأظهر المقطع سؤال "أحمد" للمتابعين إذا كانت طفلته بحاجة للمكياج أولًا أم لا، ثم بدأ بالتناوب مه زوجته "زينب" لتغير ملابس الطفلة، ووضع باروكة ذات شعر طويل وكثيف للغاية على رأسها الصغيرة، لتظل الطفلة تصرخ وتبكي وسط ضحكاتهما وهما يطلبان من المتابعين التفاعل مع "نيولوك" طفلتهما بالتعليقات، ومشاركة المقطع لتحقيق نسبة عالية من المشاهدات.

Advertisements

الموقف القانوني لانتشار فيديوهات استغلال الأطفال

أحمد حسن وزينب ليسا آخر من استغل طفلتهما، لتحقيق "الشهرة" و"التريند" فبين اليوم والآخر، تظهر بعض الحسابات على موقع الفيديو "يوتيوب" يسجلون بعض اللقطات المصورة التي يظهر أطفالهما أبطال لها، لتحقيق نسبة مشاهدات عالية.

وكانت "الوطن" سلطت الضوء، على الموقف القانوني لانتشار فيديوهات استغلال الأطفال، من خلال استشاريين ومختصين، الذين أظهروا عقوبات هذا الفعل، على النحو التالي:

وأكد الدكتور عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن "التشريع والقانون لم يحسما واقعة استخدام الأطفال فى فيديوهات على مواقع التواصل، إلا إذا وقع ضرر للطفل فى هذه الحالة يجري تقديم الأب أو الأم أو الشخص إلى المحاكمة، وهذا بعد تحقيق من قبَل النيابة العامة، تثبت أن الأبوين استغلاه استغلالاً يشكل جريمة، أما إذا كان الفيديو مضمونه الترفيه أو إصدار مواهب، فلا عقاب".

شعبان سعيد: القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل

وأكد شعبان سعيد، المحامى بالنقض، أن "القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل، ولا يكفى أن الأشخاص يروجون لفيديوهات وغرضهم الربح منها فى حالة إبراز صور أو فيديوهات، ويظهر جزء من أعضاء الطفل، لأن مثلها يتم حفظها لمدة سنوات على الشبكة العنكبوتية، ما يؤدى لضرر نفسى على الطفل".

وأكد "سعيد"، أن "وزارة الداخلية دورها تطبيق القانون، وضبط الجرائم المنافية للمصلحة العامة وللأشخاص، وهى إذا وجدت فيديو يتضمن مشاهد تؤثر على المجتمع، ومتضمناً بها أطفال يتم التحرك قانونياً ضدهم".

مصدر أمني: مباحث الإنترنت تتابع جميع الفيديوهات التى تبث من خلال مواقع التواصل

وقال مصدر أمني، إن "مباحث الإنترنت وغرفة المتابعة تتابع جميع الفيديوهات التى تبث من خلال مواقع التواصل بأنواعها سواء (فيس بوك، إنستجرام، تويتر، تك توك، يوتيوب)، ويجري فحص تلك الفيديوهات، وتحرير محاضر ضد أصحابها، وتقديمهم إلى النيابة العامة".

وأشار المصدر، إلى أنه فى واقعة اليوتيبر أحمد حسن وزوجته، جرى التحرك ضدها بعد تلقى الشرطة بلاغاً من مجلس "الأمومة والطفولة" بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة ضد الأبوين بسبب الرضيعة

وسبق أن أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس حرر بلاغًا، للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

كما أثارا الثنائي جدلًا واسعًا بسبب العديد من المقاطع الجريئة، التي تثير غضب المشاهدين، أبرزها مقطعين قاما بتصويرهما داخل غرفة نومهما، وبحوض السباحة الخاص بغرفتهما، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات حيالهما، حتى تقدم بعض المُحامين ببلاغات ودعاوى قضائية ضدهما بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.