"برا أو جوة البيت".. كيف تحتفل بـ الفلانتين مع تقلبات طقس عيد الحب

يوم واحد فقط يفصل المُحبين عن الاحتفال بعيد الحب الذي يأتي في الـ 14 من فبراير، من كل عام، حيث يتبادلا كلمات الحُب، والهدايا لتعبير كل منهما عن الامتنان للآخر.

وخلال استعداد العديد من الثنائيات للاحتفال بتلك المناسبة، قررت هيئة الأرصاد صدمتهما بعدما أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، لـ"الوطن" إنّه يسود يوم 14 فبراير، الجمعة، طقس معتدل ومستقر يتمثل في حالة من الدفء وسطوع الشمس خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مضيفًا لـ "الوطن": "عايزين نقول للحبيبة ميتأخروش برا".

لذا يقدم لكِ "هُن" عدة نصائح للاحتفال بالـ فلانتين داخل أو خارج المنزل دون التأثر بالتقلبات الجوية.

الاحتفال داخل المنزل

تفضل بعض السيدات عدم المجازفة، والاحتفال داخل المنزل لتجنب الصدام بالتقلبات الجوية، فيمكنك الاحتفال بتلك الخطوات:

تجهيز منزلك وتنظيفه جيدًا قبل مجيء شريك.

قومي بتزيين غرفة نومك بالورود، والشموع، مع الموسيقى الرومانسية.

التحضير المسبق للأفكار التي تساعدك على تقديم أشهى المأكولات، وصناعة وجبة متكاملة يظهر فيها التعب والسعي لإظهار التعبير عن الحب.

لا تهتمي بتقديم وجبة الغداء وتنسي تجهيز الحلوى، على الأقل يمكن تقطيع الفاكهة وترتيبها بشكل مميز.

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الاهتمام بارتداء فستان أو ملابس نوم مميزة، تظهر قوامك، ويفضل أن تكون باللون الأحمر، الملائم لتلك المناسبة.

لا تهملي مظهرك العام، اهتمي بتسريحة شعر مميزة، مع المكياج البسيط، والعطر الجذاب.

قومي بتقديم هديتك عقب تناول العشاء الرومانسي.

الاحتفال خارج المنزل

إذا أردتم كسر قاعدة تجنب التنزه أو السفر مع التقلبات الجوية غير المستقرة، فيمكنكم أخذ بعض الاحتياطات للاحتفال دون التعرض لوعكات صحية، والتي جاءت على النحو التالي:

- أخذ بعض الكمامات لاستخدامها في حالة وجود أتربة.

- الاستعانة بشمسية كبيرة، في حالة وجود أمطار.

- مناديل مبللة لمسح الوجه واليدين لتجنب وجود بكتيريا من الجو.

- نظارة شمسية لك ولحبيبك تجنبا لدخول الأتربة في العيون.

- إذا كان أحدكم يعاني من حساسية الصدر يمكن أخذ الأدوية أو البخاخة التي تستخدم في تلك الحالات.

- تناول قدر من الماء قبل النزول.

- يفضل ارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الصوفية منها.

- ارتداء كوفية لتجنب الشعور بالبرد.

- ارتداء أحذية برقبة، داكنة اللون لتجنب آثار الأمطار أو الأتربة إذا تعرضتم لها.