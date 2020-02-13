نوعان مختلفان من الكاكا فكيف يؤكلان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

فاكهة الكاكا هي أحد تلك الأطعمة التي تثير أوجه جدل قوية بين الأصدقاء. ومن هنا ينطلق السؤال، هل تأكلها بقشرها أو بدونه؟

تأتي الكاكا وهي فاكهة برتقالية صغيرة في الأصل من آسيا ولكنها الآن تزرع في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. وهناك نوعان رئيسيان هما: هاتشيا وفويو. وتتوقف طريقة تناولهما على النوع.

يمكن تناول كاكا الفويو مثل الكيوي، بحسب المركز الاتحادي الألماني للتغذية. ويقول: قم بقطعها إلى نصفين وافصلها عن القشرة باستخدام المعلقة. وعندما تكون كاكا الفويو ناضجة وجاهزة للأكل يجب أن تكون ذات لون أحمر برتقالي وطرية مثل الطماطم تحت الضغط اللطيف.

أما كاكا هاتشيا تكون أكثر طولا ومخروطية في الشكل. ويمكن تناولها مثل التفاح. فببساطة قم بقضمها حتى وهي صلبة. ولكن بالتأكيد اغسلها أولا.