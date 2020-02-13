أعشاب طبيعية تساعد في علاج الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورا كبيرا في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، فحدوث أي اختلال وظيفي لهذه الغدة الصماء، يعني تعطل وظائف أعضاء الجسم.

وأورد موقع "herbs-info"، بعض من الأعشاب الطبيعية التي تخفف من معالجة حالات الغدة الدرقية:

عشبة القنفذ

يستخدم هذا العشب بتحسين الجهاز المناعي، ويعد نافعا لهؤلاء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة.

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عرق السوس

يعمل العرق سوس على الحفاظ على التوازن بين الغدد المختلفة، غير أنه يمنع نمو خلايا سرطان الغدة الدرقية، ويعتبر العلاج السريري الفعال لسرطان الغدة الدرقية وغيرها من اضطرابات الغدد الصماء ذات الصلة.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الكثير من الأحماض الدهنية الأساسية، وخاصة أوميجا 3، ويعتقد أنها جيدة لصحة الغدة الدرقية، وفي دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة ميريلاند، تبين أن استهلاك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل بذور الكتان، يساعد على زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

بلسم الليمون

يعتبر بلسم الليمون إحدى أفراد عائلة النعناع، وهي عشبة مفيدة للغدد الدرقية، وأوضحت البحوث أن هذه العشبة مفيدة لتطبيع فرط نشاط الغدة الدرقية.