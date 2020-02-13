طريقة عمل مشروب كوكتيل عيد الحب

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ساعات وينتظر العُشاق حول العالم، الاحتفال بعيد الحب، الذي يأتي في الـ 14 من فبراير، كل عام، وتفضل العديد من السيدات وخاصة ربات المنازل، إعداد احتفال خاص بالمنزل، لا يخلو من عشاء لذيذ ومشروب مميز.
فإذا كنتِ من أنصار الاحتفال بالمنزل، إليكِ طريقة عمل كوكتيل عيد الحب بخطوات الشيف أميرة شنب، مُقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" المُذاع على فضائية CBC سفرة.
مقادير كوكتيل عيد الحب
آيس كريم فانيليا
كريمة مخفوقة
مشروب صودا بطعم الفراولة
توت أحمر
شرائح فراولة
طريقة عمل كوكتيل عيد الحب
اخفق جزءا من الكريمة مع الأيس كريم والصودا جيدًا.
قومي بتصفية المشروب، وقدميه في كاسات التقديم.
زيني المشروب بالكريمة، والتوت وقطع الفراولة.
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