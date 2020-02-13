سرطان العين.. الأعراض والعلاج

يمكن أن يشير سرطان العين إلى أي سرطان يبدأ في العين، النوع الأكثر شيوعا من سرطان العين هو سرطان الجلد، لكن هناك أنواعًا أخرى من السرطان تصيب أنواعًا مختلفة من الخلايا في العين، ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن سرطان العين بحسب موقع "ويب مد"، و"كانسر".

أين يبدأ سرطان العين

تحتوي العين على 3 أجزاء رئيسية:

مقلة العين المملوءة في الغالب بمواد تشبه الهلام تسمى الفكاهة الزجاجية.

المدار (الأنسجة المحيطة بمقلة العين).

الهياكل (الملحقات) مثل الجفون والغدد المسيلة للدموع.

ويبدأ سرطان العين في أي من تلك الأجزاء.

أنواع سرطان العين

يطلق على السرطان الذي يصيب العين نفسها سرطان داخل العين.

يسمى السرطان الذي يبدأ في العين بالسرطان داخل العين الأولى، والسرطانات داخل العين الثانوية إذا بدأت في مكان آخر وانتشرت إلى العين.

عند البالغين، فإن أكثر أنواع السرطانات داخل العين شيوعًا هي:

سرطان الجلد (سرطان الجلد داخل العين هو محور معلوماتنا عن سرطان العين).

ليمفوما اللاهودجكين وهو سرطان الغدد الليمفاوية داخل العين.

عند الأطفال، فإن أكثر أنواع السرطانات داخل العين شيوعًا هي:

سرطان الشبكية، سرطان يبدأ في خلايا شبكية العين (الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين).

ورم الظهارة المتوسطة النخاعي (هذا هو الثاني الأكثر شيوعًا، لكنه لا يزال نادرًا للغاية).

السرطانات داخل العين الثانوية (السرطانات التي تبدأ في مكان آخر في الجسم ثم تنتشر إلى العين).

ليست "سرطانات العين" فعليا، ولكنها أكثر شيوعًا من سرطانات العين الأولية.

أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العين هي سرطان الثدي والرئة. في معظم الأحيان تنتشر هذه السرطانات إلى جزء من مقلة العين تسمى uvea.

أعراض سرطان العين

الأشخاص الذين يعانون من سرطان الجلد داخل العين غالباً ما لا يكون لديهم أي أعراض. في كثير من الأحيان، يجد طبيب عيون سرطان الجلد أثناء فحص العين بانتظام. أكثر الأعراض شيوعًا هو فقدان البصر بشكل غير مؤلم.

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قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان العين من الأعراض أو العلامات التالية، وفي بعض الأحيان، لا يظهر الأشخاص المصابون بسرطان العين أيًا من هذه الأعراض. أو قد تحدث هذه الأعراض بسبب حالة طبية ليست سرطانًا.

مشكلة في الرؤية

فقدان جزء من مجال الرؤية

رؤية ومضات الضوء

رؤية البقع أو الخطوط المتعرجة

وجود بقعة مظلمة على القزحية

على عكس الورم الميلاني في الجسم المشيمية والهدبية، يمكن أحيانًا رؤية سرطان الجلد القزحية لأنه يشبه البقع الداكنة على العين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء واحد أو أكثر من الأعراض أو العلامات في هذه القائمة، يرجى التحدث مع طبيبك. سوف يسأل طبيبك عن المدة الزمنية وعدد المرات التي كنت تعاني من الأعراض، للمساعدة في معرفة سبب المشكلة.

علاج سرطان العين

إذا تم تشخيص السرطان، فإن تخفيف الأعراض يظل جزءًا مهمًا من العناية بالسرطان وعلاجه. يمكن أن يسمى هذا أيضًا إدارة الأعراض أو الرعاية المخففة للآلام أو الرعاية الداعمة.

تأكد من التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن الأعراض التي تواجهها، بما في ذلك أي أعراض جديدة أو تغيير في الأعراض.

العملية

إذا كان الورم صغيرًا ولا ينمو بسرعة، ولا يسبب لك الكثير من المشاكل، فقد يراقبه الطبيب عن كثب. إذا كان حجمه أكبر من 10 ملليمترات أو طوله 3 ملليمترات، فقد تنصح بإجراء عملية جراحية لإخراج جزء من العين أو كلها، اعتمادًا على حجمها المتأثر بالورم.

الإشعاع

قد يستخدم طبيبك أشعة عالية من الطاقة (عادةً نوع من الأشعة السينية)، لقتل أي خلايا سرطانية قد لا تزال موجودة، مع أو بدون جراحة. ولكن هذا يمكن أن يلحق الضرر بالخلايا السليمة، والتي قد تجعل عينيك جافة، أو تسقط رموشك، أو تخيم على رؤيتك.

الليزر

يركز النوع الأكثر شيوعًا من العلاج بالليزر، المسمى بالحرارة، على شعاع ضيق ومكثف من الأشعة تحت الحمراء على عينيك لتقليص ورم صغير.

يستخدم لعلاج سرطان الجلد في العين، لأن هذه الخلايا تمتص الطاقة الضوئية من الليزر. إنه لا يعمل مع سرطان الغدد الليمفاوية داخل العين. العلاج بالليزر عادة ما يسبب آثار جانبية أقل من الجراحة أو الإشعاع.