بعد شائعات مرضها.. جوانب من حياة شويكار.. ربت أبناء فؤاد المهندس ولم تنجب منه

اختفت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، بعدما كانت من أبرز النجمات، شكلت ثنائيًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، قدمت أكثر من 160 عملًا فنيًا، هى الفنانة شويكار، التي لحقتها العديد من الشائعات بتعرضها لوعكة صحية وتدهور حالتها، ما جعلها تطمئن جمهورها، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، والمذاع عبر شاشة "ON"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، "أنا كويسة أوي والحمد الله، وبتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، وبتفرج على مسلسل ختم النمر.. إيه الجمال ده.. صحيح الدهن في العتاقي".

وواصلت: "أحضر لمسلسل إذاعي مع أحمد فلوكس في رمضان المقبل، ولكن من الصعب تقديم مسلسلات تليفزيونية".

ويُقدم "هُن" قصة حب شويكار مع الفنان فؤاد المهندس، خلال السطور التالية.

على خشبة المسرح، كان البداية حيث ولد حبهما في أثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، وبعدها كوَّنا ثنائيًا رائعًا خلال مشوارهما الفني، فهما الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار.

"تتجوزيني يا بسكوتة"، سؤال طرحه المهندس على شويكار، حينما كانا مستلقيين على خشبة المسرح، في أثناء تأديتهما أحد مشاهد مسرحية "أنا وهو وهي"، لتجيبه بالموافقة.

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على الرغم من أن شويكار لم تنجب من المهندس، فإنها أصبحت أما لابنيه من زوجته الأولى "محمد وأحمد"، اللذين كانت تحرص على تربيتهما مع ابنتها منة، وكأنهما أشقائها، وارتبطت بهما ارتباطا شديدًا استمر حتى بعد انفصالها عن المهندس.

وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أحد منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريقٍ مسدود، وهو ما رواه محمد فؤاد المهندس، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، حيث قال إنه حزن كثيرًا لذلك هو وشقيقه أحمد ومنة الله ابنة شويكار، ولم يعرف أحد سبب انفصالهما حتى الآن، موضحًا أنه حاول أن يجعل أباه يتراجع عن هذا القرار، لكن المهندس تمسك بقراره.

وأضاف محمد فؤاد المهندس، أن والده وشويكار لم يفكرا في التراجع عن الطلاق واستئناف الحياة الزوجية من جديد.