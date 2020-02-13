تعتبر الكوسة من الأكلات التي يفضلها الكثيرون لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالكوسة والنعناع، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على قناة "سي بي سي سفرة". المكونات باذنجان مشوي. كوسة (شرائح مشوية). زيت زيتون. زعتر. نعناع طازج. نعناع جاف. ملح وفلفل. كمون. عصير ليمون. Advertisements خل . شطة هريسة. ثوم. طحينة. فلفل الوان مشوي. طريقة التحضير قطع الخضروات إلى شرائح. تخلط جميع المكونات السائلة والتوابل والخضروات في الكبة.

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