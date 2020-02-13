البصل المكرمل يدخل في مكونات الكثير من الأكلات، ويعطي لها طعما مميزا، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل البصل المكرمل بطريقة سهلة في البيت مثل المحلات. المقادير كيلو بصل أبيض. 1/4 كوب ويسترشاير صوص. 1/4 كوب زيت زيتون. 1/4 كوب سكر أبيض. 5 جرام ملح. فلفل أسود. Advertisements ورق لورى. طريقة التحضير يقطع البصل الأبيض شرائح. يوضع البصل مع ورق اللورى وزيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة. يضاف الملح ويغطى القدرة. يقلب البصل كل 10 دقائق للتأكد من عدم تماسك البصل ببعضه. يضاف الويسترشاير صوص ويقلب ثم يوضع السكر. يقلب البصل حتى يصبح لونه بنيا.

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