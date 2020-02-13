8 أسباب صحية تمنعك من الإفراط في جوزة الطيب.. إليك الطريقة الآمنة لتناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
تعتبر جوزة الطيب من التوابل التي تتميز بمذاقها المميز، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، مع العلم أن الإفراط فيها قد يلحق الضرر بالصحة العامة.
في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أضرار الإفراط في جوزة الطيب، بحسب ما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية، ووفقًا لموقع "Healthline".
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