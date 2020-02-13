ماذا لو نسيت عدد أيام قضاء صيام رمضان؟.. "الإفتاء" تجيب

الدورة الشهرية تجبر كل الفتيات على الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ويفرض عليهن تعويض تلك الأيام بعد رمضان، ولكن أحيانا ما تنسى الفتيات العدد الفعلي لأيام القضاء، وعددها بالتحديد، سواء أقل أو زيادة.

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر خاصية "لايف" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، عن حكم صيام أيام أقل من قضاء رمضان.

وقال السؤال، "لو في أيام رمضان مصومتهاش ومش فاكرة كام بالظبط، لو مقدرتش اعوض حرام، ما الحل وهل لها كفارة؟".

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وجاء في رد الإفتاء، "الأصل بقاء الصيام عليكي، وعليه يجب تحديد أيام الإفطار، وإذا لم يتسنَ التحديد بالظبط، يجب التحديد بالتقريب، والصيام حتى تطمئني إلى أنك أديتِ ما عليكِ، وبهذا تكوني قد قضيتِ الدين عليكِ".