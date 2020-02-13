تحتاج جميع النساء الحوامل تقريبًا إلى الحصول على المزيد من البروتين، والمزيد من الفيتامينات والمعادن (مثل حمض الفوليك والحديد) ، والمزيد من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة.

إذا كان هناك مجال للتحسين في نظامك الغذائي، فإن تناول وجبات مغذية للغاية يعد من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة طفلك، وعن الأطعة التي تحتاجين إليها في شهور الحمل الأولى كما ذكرها موقع "baby center".

أطعمة للحامل في الشهر الأول

الفيتامينات

من الصعب تلبية احتياجاتك الغذائية من خلال نظام غذائي متوازن، يساعدك مكمل الفيتامينات المعدنية قبل الولادة في الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك للنمو.

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تناول الفواكه والخضروات تمد الجسم بالألياف التي تساعد على الهضم.

التركيز الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور.

الابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات والأطعمة الغنية بالسكر، التي تمد الجسم بسعرات حرارية.

الحديد.

يساعد الحديد على الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حيث إن الحديد يدخل في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة، وخلال فترة الحمل، تحتاج الأم إلى كمية مضاعفة من الحديد مقارنة بالنساء غير الحوامل، لتوفير الأكسجين الكافي للطفل.