طريقة عمل صينية قرنبيط بالطماطم

تعتبر صينية القرنبيط بالطماطم من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل صينية القرنبيط بالطماطم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير صينية قرنبيط بالطماطم قرنبيط. بصل. ثوم. عصير طماطم. فلفل رومي أخضر. فلفل حار. جزر. كزبرة خضراء. Advertisements زيت. ملح. فلفل أسود. طريقة تحضير صينية قرنبيط بالطماطم - يشوح البصل في الزيت على النار. - يضاف الملح والثوم والجزر والفلفل الرومي ويقلب الخليط على النار. - يضاف الفلفل الحار. - يقطع القرنبيط وردات صغيرة وتوضع في خليط الطماطم على النار. - يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

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