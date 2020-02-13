لعلاج ضيق التنفس.. واظب على تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ضيق التنفس يعتبر حالة غير مريحة تجعل من الصعب وصول الهواء بالكامل إلى رئة الإنسان وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب.

إليك أسباب ضيق التنفيس، والأطعمة التي تساعد على التنفس بشكل طبيعي، وفق ما ذكر موقعي "Webmd" و" healthline".

أسباب ضيق التنفس

1- الربو .

2- الالتهاب الرئوي.

3- سرطان الرئة.

4- فقر الدم.

5- عدم انتظام ضربات القلب.

6- قصور القلب.

7- التهاب الشعب والقصبات الهوائية.

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8- مرض السل.

9- السمنة.

10- ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي.

11- اسباب نفسية مثل التوتر والاكتئاب.

12- أمراض الجهاز العصبي.

- أطعمة تساعد على التنفس بشكل طبيعي:

1- الفواكه والخضروات: لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يساعد على علاج التهاب القصبات والشعب الهوائية المسببة لضيق التنفس.

2- الثوم والبصل: ويحتويان على مواد طبيعية تساعد على تحسين عملية التنفس والتخفيف من ضيق التنفس .

3- الطعام الحار: يساعد في إفراز سوائل الفم والرئتين، وهذه الإفرازات تساعد على منع انسداد الرئتين مما يؤدي إلى التنفس بشكل طبيعي.

4- عين الجمل: يعتبر من المصادر الغنية بالأوميجا3 التي تساعد في علاج أمراض الربو والالتهابات الخاصة بالقصبة الهوائية.