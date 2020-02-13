" أنا مستني الوقت اللي هقضيه معاكي".. هكذا احتفل إياد نصار بعيد ميلاد زوجته

"الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي، غير كده أنا مستني الوقت اللي هقضيه معاكي، بحبك قد الكل إشي، كل عام وأنت بخير".. بهذه الكلمات، احتفل الفنان الأردني إياد نصار، بعيد ميلاد زوجته شيماء الليثي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث نشر عدة صور تجمعهما في مناسبات مختلفة وأرفقها بتلك الكلمات التي حملت في طياتها الكثير من الغزل والرومانسية.

وتفاعل العديد من الرواد مع المنشور، الذي اقترب من الـ 28 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين به، وبتقديره لزوجته.

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وكان الفنان تعرض مؤخرًا لسؤال من إحدى المتابعات حول شخصيته الأخيرة التي قدمها مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، حيث قدم خلالها صورة نمطية عن الرجل الخائن، حتى انتقمت منه زوجته في النهاية بالقتل.

ووجهت له إحدى المُتابعات قائلة: "هي مراتك الحقيقة مبتخافش منك، بعد دورك في المسلسل؟".

ليرد الفنان: "أنا موجود في حياة مراتي عشان ميجيش عليها يوم تخاف.. ووجودها في حياتي أماني وسر نجاحي.. يارب يخليها لي".

الجدير بالذكر أن الفنان الأردني إياد نصار، تزوج من مهندسة الديكور شيماء الليثي، وكُلل زواجهما بالطفل "نوح" 4 أعوام، كما أن لديه طفلين من الزوجة الأولى.