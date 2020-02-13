الامارات | البرلمان العربي للطفل يثمّن دور الإمارات في بناء الفكر

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يثمّن دور الإمارات في بناء الفكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أعضاء البرلمان العربي للطفل جولاتهم العلمية والثقافية في الدولة، حيث زاروا متحفي الحصن والسيارات الكلاسيكية ومتحف الآثار في مليحة، وذلك في إطار فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، التي تقام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الدولة. وتألف أعضاء البرلمان العربي للطفل من ممثلين عن 12 دولة عربية. واطلع أعضاء البرلمان العربي للطفل على متحف الحصن، الذي يعود تاريخه إلى عام 1823، ومقتنياته المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل قدمته المشرفة ميثاء حميد عن المرافق والقاعات والمقتنيات التي تدور حول تاريخ إمارة الشارقة، ونمط الحياة السائد آنذاك. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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