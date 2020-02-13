الامارات | مكتوم بن محمد يعزي في وفاة والدة عبدالرحمن وحسين محمد الأوغاني

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يعزي في وفاة والدة عبدالرحمن وحسين محمد الأوغاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة مريم حسن، والدة عبدالرحمن وحسين محمد الأوغاني.

فقد قام سموّه، أمس، بزيارة مجلس العزاء في منطقة الحضيبة في دبي، حيث أعرب لنجلي وذوي الفقيدة عن صادق تعازيه ومواساته، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.