الامارات | آلام الوجه.. السبب يحدد العلاج السليم

شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الوجه.. السبب يحدد العلاج السليم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إلى أن آلام الوجه لها أسباب عدة، مثل الصداع العنقودي، والصداع النصفي، والمتاعب النفس جسدية.
كما قد ترجع آلام الوجه إلى ما يعرف بـ«ألم العصب ثلاثي التوائم»، المشهور أيضاً باسم «العصب الخامس»، وهو أحد أعصاب المخ الرئيسة، يقع على جانبي الوجه، ويتفرّع إلى ثلاثة فروع تغذي ثلاث مناطق، هي: الجبهة ووسط الوجه والفك.
لذا يتعين على المريض تدوين توقيت الإصابة بالألم، ونوع النوبات، وعرضها على طبيب أعصاب لمساعدته في تشخيص السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الوجه، ثم تحديد طريقة العلاج السليمة.
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