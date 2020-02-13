شكرا لقرائتكم خبر عن يوغا على مهبط طائرات برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «دبي القابضة» مسابقة فريدة، تتيح لعشاق اليوغا من مختلف مستويات اللياقة والخبرة فرصة الفوز بجلسة يوغا مُذهلة على مهبط الطائرات لبرج العرب جميرا، أحد الصروح البارزة التي تشتهر بها دبي.
وسيعلن عن الفائزين في 21 فبراير الجاري، ليتسنى لهم الاستمتاع بجلسة مدتها 60 دقيقة، بعد أيام عدة فقط برفقة سجانا إليز، مدربة اليوغا الشهيرة على مستوى العالم، مع إطلالة ساحرة على ساحل دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | يوغا على مهبط طائرات برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.