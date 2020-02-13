الامارات | يوغا على مهبط طائرات برج العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن يوغا على مهبط طائرات برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «دبي القابضة» مسابقة فريدة، تتيح لعشاق اليوغا من مختلف مستويات اللياقة والخبرة فرصة الفوز بجلسة يوغا مُذهلة على مهبط الطائرات لبرج العرب جميرا، أحد الصروح البارزة التي تشتهر بها دبي.

وسيعلن عن الفائزين في 21 فبراير الجاري، ليتسنى لهم الاستمتاع بجلسة مدتها 60 دقيقة، بعد أيام عدة فقط برفقة سجانا إليز، مدربة اليوغا الشهيرة على مستوى العالم، مع إطلالة ساحرة على ساحل دبي.