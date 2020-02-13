الامارات | 30 أغنية تروي مســـــــيرة أزنافور في «أوبرا دبــــــي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أغنية تروي مســـــــيرة أزنافور في «أوبرا دبــــــي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «عشت مسيرة فنية لم تكن متوقعة، لكنها كانت نموذجية.. إنه الحظ»، بهذه الكلمات وصف المغني والموسيقي الراحل شارل أزنافور مسيرته الفنية، التي سنشهد نبذة مختصرة عنها في العرض المليء بالحب، والذي يحمل عنوان «فورميدابل أزنافور»، وسيقدم اليوم وغداً على خشبة «أوبرا دبي». يحملنا العرض الموسيقي الذي سيغني فيه جولز جريسون، ومن إنتاج «برودواي إنترتيمنت» إلى الأجواء الباريسية بأزقتها وشوارعها، وسيشاهد الحضور من خلاله مسيرة الفنان الخالدة في أجواء رومانسية مستوحاة من الحقبة البوهيمية.

صور

سيقدم المغني الفرنسي الشاب جولز جريسون 30 أغنية خلال الحفل، وقال عن الحفل والتحضير له، لـ«الإمارات اليوم»: «يتميز العرض بكونه موسيقياً، ويحمل بعض الجوانب الكوميدية أيضاً، فهناك الكثير من الصور التي يمكن رسمها خلال العرض عن المحطات المهمة في مسيرة أزنافور، علماً بأن العرض سيبدأ بفيديو لأزنافور وهو يغني». ولفت إلى أن الديكور المسرحي سيأخذ الحضور إلى باريس، لكن هذا الديكور سيتم تدعيمه بمجموعة من الصور عن حياة أزنافور، تم الحصول عليها من عائلته، علماً بأن العرض سيقدم حياته في الشباب ولن يتطرق إلى طفولته.

وأكد جريسون أن هناك الكثير من المحطات المهمة من حياته، منها المرحلة التي ارتبط بالعمل فيها مع إديث بياف، مشيراً إلى أنه سيتيح للجمهور اختيار مجموعة من الأغنيات التي يرغبون في سماعها في آخر 20 دقيقة من المشهد الثاني من العرض، مؤكداً أنه عمل جاهداً على حفظ وأداء الكثير من أغنيات أزنافور، فقد تمرن على 200 أغنية من أغنياته الشهيرة، لهذا يمكنه إتاحة الفرصة للجمهور بطلب ما يحب سماعه.

الغناء لأزنافور لا يجعل جريسون يخشى المقارنة، بل على العكس، إذ عبر عن سعادته برأي أزنافور بصوته، حينما استمع إليه وهو يؤدي أغنياته، وأردف بالقول: «قال لي حينما استمع إليَّ إن الأداء جيد علماً بأن صوتي مختلف تماماً عن صوته». ولفت جريسون إلى أنه يعمل على إنتاج أغنياته الخاصة، التي لا تحمل الذوق نفسه لأغنيات أزنافور، فهو يكتب ويقدم أغنيات أكثر معاصرة، وتنتمي إلى موسيقى البوب.

تحديات

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أما التحديات التي واجهها جريسون خلال التحضير للعرض، فقد تمثلت في الرقص خلال العرض، إذ حرص على إيجاد مساحة من المتعة للحضور، لهذا أوجد بعض الرقصات على بعض الأغنيات، كما أنه سيعمل على مشاركة الحضور بالعرض على المسرح. وأشار إلى أن الغناء لأزنافور جعله يتحدى نفسه في اللغات، لأنه كان يغني بثماني لغات، وهذا تطلب منه دراسة اللغات وحفظها. ووصف جريسون دبي التي يزورها للمرة الأولى، بالمدينة المجنونة، مشيراً إلى أنها تشبه نيويورك ولكن في الصحراء، وبأنه متحمس جداً للقاء الجمهور في دبي.

اختيار أغنيات

منتج ومخرج العرض مارسالا جيل، قال لـ«الإمارات اليوم»: «التقيت شارل أزنافور مرات عدة، وكان معجباً بالعروض التي قدمتها عن إديث بياف، وقد اجتمعت به وكان لدي الحظ لتقديم العرض له، وعقدنا أكثر من اجتماع إلى أن تم إنتاج العمل». ولفت إلى أنه خلال الاجتماعات معه كان داعماً جداً لكيفية بناء العمل، وقد كانت لديه حياة متميزة، خصوصاً أنه من أصول أرمنية وهو فرنسي. وأكد جيل أنه وضع على المسرح لافتات من الجانبين وستبرز الأجواء الباريسية، خصوصاً في المشهد الأول، أما في المشهد الثاني، فسيتم تحويل الأجواء على المسرح، خصوصاً أن الجمهور سيشارك في اختيار أغنيات الجزء الأخير من الحفل، موضحاً أن الأغنيات ستكون بالفرنسية، لاسيما أن هناك تعاوناً في هذا الحفل مع المركز الثقافي الفرنسي، لكن في حال طلب الجمهور أغنيات باللغة الإنجليزية سيتم أداء أغنيات بهذه اللغة.

ونوه بأن أزنافور كانت له مسيرة حافلة قدم فيها أكثر من 1200 أغنية، لهذا فإن الاختيار من بينها للحفلات يجعل كل حفل مختلفاً عن الآخر، مشيراً إلى أن الموسيقيين يتدخلون بالعرض من خلال التمثيل والعزف، ما يوفر للحضور تجربة مميزة لا يمكن الاكتفاء بوصفها بالحفل الموسيقي، فهي تحمل سمات ومميزات العرض.

مسيرة أزنافور

تميزت مسيرة الفنان الفرنسي الأرمني الراحل شارل أزنافور بالإنتاج الغزير، حيث قدم خلال حياته ما يقارب 1200 أغنية، وعمل بالتأليف والغناء والتمثيل. ويعد أزنافور الذي ولد من أبوين مهاجرين إلى فرنسا أكثر المطربين شعبية في فرنسا، إذ بدأ الغناء وهو في التاسعة من العمر، لكن فرصته كانت مع المغنية إديث بياف التي سمعته يغني، ورتب له ليكون معها في الجولات الغنائية بفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. كتب أكثر من 1000 أغنية، ومسرحية موسيقية، وفي رصيده أكثر من 100 ألبوم، كما شارك في التمثيل بالستينات. وقدم أزنافور أغنيات بالعديد من اللغات، منها الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والأرمنية والإيطالية والروسية، لهذا يعتبر المغني الأكثر شهرة خارج بلده.