الامارات | لوحة «لحظة الغطس» تحقق 29.8 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة «لحظة الغطس» تحقق 29.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة «ذي سبلاش» لفنان البوب آرت البريطاني الشهير ديفيد هوكني بـ23.1 مليون جنيه إسترليني (29.8 مليون دولار) في مزاد بلندن، أول من أمس.

وتصوّر اللوحة التي رسمها هوكني في عام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا.

وقالت رئيسة مبيعات الفن المعاصر في «سوذبيز»، إيما بيكر «هذا ليس عملاً بارزاً لديفيد هوكني فقط، بل هو رمز لفن (البوب آرت) أيضاً».