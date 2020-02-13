شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة «لحظة الغطس» تحقق 29.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة «ذي سبلاش» لفنان البوب آرت البريطاني الشهير ديفيد هوكني بـ23.1 مليون جنيه إسترليني (29.8 مليون دولار) في مزاد بلندن، أول من أمس.
وتصوّر اللوحة التي رسمها هوكني في عام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا.
وقالت رئيسة مبيعات الفن المعاصر في «سوذبيز»، إيما بيكر «هذا ليس عملاً بارزاً لديفيد هوكني فقط، بل هو رمز لفن (البوب آرت) أيضاً».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لوحة «لحظة الغطس» تحقق 29.8 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.