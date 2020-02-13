الامارات | دورات لتعلّم الموسيقى في الشارقة للفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن دورات لتعلّم الموسيقى في الشارقة للفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها التعليمي 2020، مجموعة من الدورات التدريبية الموسيقية بالشراكة مع ياماها وتومسون.

تهدف الدورات، التي تنطلق غداً، إلى استقطاب محبي الموسيقى من ثماني سنوات فما فوق، الراغبين في تعلم العزف على آلات: غيتار البيز، الكمان، البيانو، العود، الآلات الإيقاعية الشرقية، وتقنيات الغناء الشرقي.

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صُممت الدورات، التي يشرف عليها مدربون متخصصون، لتلائم المتحدثين باللغتين العربية والإنجليزية. وستعقد الجلسات في بيت عبيد الشامسي ومعهد الشارقة للفنون من مرة إلى ثلاث أسبوعياً، وفقاً للآلة المختارة.

وتأتي دورة البيانو تحت إشراف تمارة سيريز، أما دورة العود فيشرف عليها أشرف عوض، فيما يشرف على دورة الغناء الشرقي عليسة عربي، وتأتي دورة جيتار البيز بإشراف علاء عيسى، ويشرف على دورة الكمان خالد حجازي.

ويعد هذا البرنامج أحدث الإضافات التي يقدمها البرنامج التعليمي التابع لمؤسسة الشارقة للفنون، الذي يستهدف كل المراحل التعليمية والشرائح الاجتماعية من الكبار والصغار.