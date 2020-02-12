ناهد السباعي تعلق على فستان الكوفرتة: "تحفة"

علقت الفنانة ناهد السباعي، على إطلالتها الأخيرة بفعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي، لأفلام المرأة، التي أثارت من خلالها ضجة، وسخرية واسعة، التي عُرفت بـ"فستان الكوفرتة"، الذي صممه مهند كوجاك.

ونشرت "السباعي"، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور لها خلال الافتتاح، مُعلقة: "ألبس فرعوني؟ لا طب ألبس أسيوي؟ لا طب ألبس بدوي؟ لا طب ألبس جلابية فلاحي؟ برضه لا طب ألبس كوڤرتة مصرية أصيلة؟ أيوة طبعا".

وتابعت الفنانة، موجهة رسالتها لـ "كوجاك" قائلة: "بجد أنت عندك القدرة إن من أي حاجة حواليك ممكن تعمل منها فستان تحفة، أنت مُبدع".

Advertisements

ناهد السباعي تتألق بفستان الكوفرتة

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل، بسبب فستانها غير التقليدي، وذلك خلال ظهورها به مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المنعقد داخل أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

تميز الفستان بأنه طويل وفضفاض، فضلا عن أنه بدون أكتاف، ومزين بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر، كما أنه مصنوع من "كوفرته" زرقاء اللون.

وتسببت الإطلالة، في تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب ومنتقد، أبرزها: "شكلها بردت، فقالت تلبس الغطاء وتنزل"، و"والنبي هي الكوفرتة اللي عندنا أم 80 جنيه"، و"جميلة ومميزة فعلا"، و"إطلالة جذابة".

ويصل سعر الفستان الذي أطلت به الفنانة إلى 18 ألفا و500 جنيه مصري، وفقا للموقع الرسمي لمصمم الأزياء الشاب.