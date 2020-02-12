خطيبة تامر عاشور السابقة تثير الجدل بصورة قديمة تجمعهما

عادت دارين حلمي، ملكة جمال الكون عام 2019، وخطيبة تامر عاشور السابقة، لإثارة الجدل من جديد حول علاقتهما، فعلى الرغم من فسخ الخطبة، إلا أن دارين بين الحين والآخر تنشر صورة أو منشور يثير الجدل، كان آخرها صور جديدة خلال تواجدها بمعرض الكتاب وهي ترتدي "الدبلة".

واليوم، شاركت "دارين" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة قديمة تعود للعام الماضي تجمعها بتامر عاشور، ولم ترفقها بتعليق سوى "إيموشن تاج" الأمر الذي أثار التساؤلات حول علاقتهما من جديد، فبات الجمهور يسأل: "انتوا رجعتوا تاني؟".

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خطوبة دارين وتامر عاشور.. فرحة لم تكتمل

أعلنت "دارين" في سبتمبر الماضي، عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.

وعقب إعلان انفصالهما، قررت "دارين" إغلاق حسابها الشخصي على إنستجرام، لعدة أسابيع، ثم عادت من جديد، لتنشر صورة لها، أرفقتها بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، وسط تساؤلات متابعيها عن عودتهما مجددا.