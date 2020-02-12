الريش صيحة مترفة اعتمدتها النجمات

شهدت صيحة نقوش الحيوانات رواجًا ضخمًا هذا العام، بسبب الطابع البري الذي تعطيه لاطلالة المرأة، ولكن إذا كان هذا الرواج سببه ارتباط الصيحة بالطبيعة، فإنّ الأزياء المزينة بالريش هي المنافس الأقوى.

اعتمدت نجمات مثل جنيفر لوبيز وأحلام، صيحة الريش التي تعدّ اختيارًا جريئًا، ولكنّ تقديم كبار المصممين هذا الاتجاه بأسلوب ناعم وأنيق، ساهم في رواجه عربيًّا وعالميًّا.

وقدّمت دور الأزياء طرقًا متنوعة لاعتماد الريش بطريقة أنيقة، حتى لا تبدو اطلالة المرأة مزعجة أو رديئة.

اختاري حقيبة من الريش

واحدة من أسهل الطرق لارتداء الريش، هي اعتماده في الاكسسوارات، مثل الحقائب، بخاصة وأنّ كثيرًا من الماركات العالمية قدمت اختيارات أنيقة، مثل حقيبة جيمي تشو المزينة بالريش الأبيض مع جلد الغزال الأسود المزين بالكريستال.

لا مانع من تنسيق حقيبة مزودة بقطعة من الريش مع فستان لسهرة مميزة، أو اعتمادها مع اطلالة جينز بنزهة مسائية، أما نهارًا، فالحقيقة الريش اختيار غير مناسب.

الريش يزين أحذية ٢٠٢٠

ظهر الريش أيضًا كاختيار بسيط من خلال اعتماد حذاء مزين بالريش، لاسيّما وأنه يضيف لمسة عصرية لأيّ اطلالة مهما كانت تقليدية ومملة.

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قدّمت علامة برادا Prada حذاءً من الستان الوردي الممزوج مع صيحة الريش باللون نفسه، كما قدمت علامة YSL الصيحة نفسها في تصاميم عدة، في الأحذية المكشوفة من الأمام.

الفستان المطرز بالريش على رأس قائمة الأناقة

إذا كانت الاختيارات السابقة أنيقة بحذر، فإنّ المرأة الجريئة لا تخشى فستانًا مزينًا بالريش، مثل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، التي اعتمدت فستانًا زهريًّا فاتحًا بأكمام طويلة، وصدر مطرز بالريش، بتوقيع دار فالنتينو، أما النجمة أحلام فكانت قد اعتمدت الصيحة نفسها من خلال تصاميم عدة بتوقيع إيلي صعب، كما اعتمدت نجمة بوليوود وعروس ٢٠٢٠بريانكا شوبرا، فستانًا أبيض مصمّمًا من تنورة كاملة من الريش.

اللافت أنّ الفساتين المزينة بالريش لم تعد مقتصرة على الألوان الداكنة مثل الأسود، بينما تعتمدها النجمات بألوان جريئة مثل درجات الزهري والأزرق.

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