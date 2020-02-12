نجلاء بدر بفستان جريء وحيدة على سجادة مهرجان أسوان

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان ذهبي جريء في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة مساء أمس الأثنين 10 نوفمبر .

وظهرت نجلاء بدر وهي تستعرض إطلالتها على السجادة الحمراء، واللافت للنظر هنا غياب زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي الذي يحرض على مرافقتها في المهرجانات المختلفة.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

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