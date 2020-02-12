إليكي أجمل أزياء شتوية من بيبي العبد المحسن

تحرص بيبي العبد المحسن على تنسيق اطلالاتها دومًا بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها ومجتمعها، لذا مع اقتراب فصل الشتاء، استوحينا لمحبي اطلالاتها بعض التنسيقات الذي من الممكن أن يستوحوها.

في هذا الاطلالة تألقت بيبي ببنطال أسود ومعطف كاروهات باللونين الابيض والاسود لاطلالة أنثوية عملية ، وظهرت ببنطال قطني أبيض وبلوفر برسمة كرتونية لمظهر بسيط ، وتزينت بتنورة كسرات حمراء ومعطف أحمر بأزرار للوك عصري .

واختارت فستانًا زهريًّا ناعمًا بربطة خصر وأكمام طويلة لستايل بسيط .

وارتدت بنطالًا زهريًّا وبلوزة بيضاء مع "فروة" نسائية بنقوش زهرية في الأطراف .

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وتأنقت بمعطف رمادي مزين بالأحمر مع فستان ناعم ، وتجملت "بفروة" سوداء مزينة بنقوش بالأحمر والبنفسجي، وأخرى زهرية مزينة بالأخضر.

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