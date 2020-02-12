تسريحات عروس مزينة بالكريستال تضيف لمسة فخمة وأنيقة

تسريحات العروس المزينة بـ إكسسورات الشعر الكريستالية لاغنى عنها على الإطلاق في إطلالة الصبية يوم زفافها، سواء كان التاج المرصع بالأحجار، أو الإكسسورات الاخرى بمختلفة التصاميم الكريستالية، لأنها تضيف لمسة فخمة وأنيقة للمظهر ككل.

إذا كان شعرك طويل جدا وترغبين في أن تبرزي جماله، فاعتمدي تسريحة الشعر الويفي، ولميه للوراء بغكسسوار شعر كريستالي، على شكل أوراق الجر او الورود حسب زوقك.

أو يمكنك أن تعتمدي التسريحة ذاتها، ولكن تختاري الطرحة مع التاج البسيط متوسط الحجم المرصع بـ الكريستال حتى لاتبدين مبالغة.

تسريحة الشعر الفوضوية من الصيحات الرائجة هذا العام في عالم تصفيفات الشعر، اختاريها بعمل ال Bun مع ترك فراغات متدرجة تناسب أكثر الشعر المصبوغ، وزيني فوق الكعكة بقطعة إكسسوار فخمة كريستالية، متوسطة الحجم، وتناسب هذه التسريحة أكثر الشعر المصبوغ الهايلايت.

أما إذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة ومختلفة، فاعتمدي على طوق الشعر المرصع بالاحجار اللامعة، الملفوف حول الجبهة، على شكل ورود، أو نجوم البحر، إذا كان الزفاف في الهواء الطلق، سيكون مناسب جدا، وستعتمدين معه رفع الشعر للوراء، أو ستتركيه منسدلا على الاكتاف لو كان طويلا.

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من الممكن أن يكون الإكسسوار مع الطرحة ذاتها، فما عليك سوى اختيار تسريحة الشعر البسيطة، للكعكة المنخفضة، لكي تنسدل منها الطرحة، لتضيف لمسة أنيقة تناسب ذوق العروس.

حاولي عزيزتي الاعتماد على الأحجار الكريستالية الملونة، إن كنت تبحثين عن إطلالة مرحة، وإن كان فستانك أيضا يتسم بالبساطة ويحتوي على بعض القطع الملونة المطرزة، أو إن كنت ممن يرغبن أن يكسرن حدة الأبيض بالألوان الأخرى كالروز، والأزرق الفيروزي.

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