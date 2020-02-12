رانيا يوسف بإطلالة محتشمة في افتتاح أسوان لسينما المرأة

حرصت الممثلة رانيا يوسف على حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة الذي أقيم مساء أمس، واختارت رانيا فستانا محتشما باللون الفضي.

يشار إلى أن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلمها الجديد "دماغ شيطان"، يوم 19 فبراير الجاري، الذي يدور حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. من بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".

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