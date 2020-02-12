ملابس شتوية وأسرار تنسيقها من وحي اطلالات كيت ميدلتون

تجمع كيت ميدلتون في اطلالاتها بين الفخامة والبساطة، لذا تعتبر من أهم مصادر الإلهام التي تلجأ إليها كل سيدة أنيقة ترغب في إتباع الستايل الملوكي.

طالعي أجمل الإطلالات الشتوية لدوقة كامبريدج واستوحي منها لإطلالات مميزة هذا الموسم.

معاطف شتوية أنيقة من وحي كيت ميدلتون

لا تتخلى كيت ميدلتون عن المعاطف الأنيقة لا سيما الموديلات المزينة بأزرار على الجانبين Double breasted coats والمصممة على طراز الفستان Dress coat مثل المعطف البرغندي من توقيع دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والمعطف الأسود المزين بكسرات البليسيه على الجانبين من توقيع كارولينا هيريرا Carolina Herrera وتنسق هذا الستايل مع جوارب سوداء طويلة وحذاء من اللون نفسه.

كيت ميدلتون تختار الفساتين بالأكمام الطويلة

يتميز أسلوب كيت ميدلتون في تنسيق أزيائها بالاحتشام لذا نلاحظ دائمًا أنها تلجأ إلى الفساتين طويلة الكمين والتي تختارها بقصة الـ A Line الشهيرة مع كسرات تزين التنورة كما في الموديلات التي تألقت بها من توقيع إميليا ويكستيد Emilia Wickstead وشانيل Chanel، كذلك أحببنا الفستان الأزرق من Eponine London والذي أنسجم كثيرًا مع لون بشرتها البيضاء.

كيت ميدلتون لا تتخلى عن البناطيل عالية الخصر

بالنظر إلى إطلالات دوقة كامبريدج سنلاحظ تمسكها بالبناطيل عالية الخصر والتي تختارها عادة بقصات واسعة لتخفي نحافة الساقين ولتبرز طولهما، أعجبتنا إطلالتها بالبنطال الكاكي والذي نسقته مع كنزة باللون البرغندية تميزت بالقبة العالية وتممت اللوك بحقيبة كتف صغيرة وحذاء مسطح باللون البرغندي.

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طرق تنسيق البليزر على غرار كيت ميدلتون

تعشق كيت ميدلتون البليزر بمختلف موديلاته وخاماته وتتفنن في تنسيقه بطرق أنيقة فهو رفيقها الدائم في الزيارات الرسمية، من جهتنا أعجبتنا إطلالتها بالبليزر الأحمر من ماركة بول كا Paule Ka والذي لائمته مع تنورة قصيرة A Line وكنزة صوف سوداء، كما لفتتنا أناقتها بالبليزر الترتان القصير والذي نسقته مع بنطال برغندي وتوب أبيض

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