إطلالات مختلفة من بيبي العبد المحسن

شاركت الفاشينيستا وعارضة الأزياء الكويتية بيبي العبد المحسن بالتمثيل في فيلم "هامة"، الذي عُرض بإنتاج من شركة زين للاتصالات، وكان من إخراج المخرج خالد الرفاعي والمخرجة الإبداعية مي الصالح، وتأليف هبة مشاري حمادة. وظهرت بيبي بالعديد من الاطلالات المميزة التي تناسب الفتيات العربيات، استوحينا لمحبيها اليوم اطلالات مختلفة من تنسيقها؛ لتُلهمهنّ أفكارًا متجددة لمظهرهنّ الأنيق.

تألقت بيبي العبد المحسن في اطلالة تناسب الحفلات الشبابية بتنورة زهرية واسعة، وبلوزة زهرية قصيرة، وظهرت في اطلالة عملية بـ بنطال جينز أزرق وبلوزة سوداء، ومعطف طويل أسود، وتزينت باطلالة رسمية شبابية ببليزر رمادي وبلوزة خضراء وبنطال أسود، وأكملت اطلالتها بإضافة حزام خصر أخضر لروح المظهر العصري، وتجملت في اطلالة مختلفة ببنطال وجاكيت مزيَّنَيْن باللون الأسود والنقوش الحمراء العتيقة، وتميزت بمظهر شبابي مكون من جمبسوت أزرق مصنوع من الجينز.

وارتدت لمظهر أنثوي جمبسوت برتقاليًّا مكشوفَ الصدر أكملته ببلوزة بيضاء، واختارت لاطلالة خفيفة مناسبة للبحر فستانًا واسعًا أسود زيَّنته بسلسال مُزين بالزهور الصفراء، ونسقت لخيار بسيط مفعم بالأنوثة فستانًا أبيض قصيرًا بتصميم ناعم وجاكيت أحمر، وأطلَّت باطلالة كاجوال رسمية ببليزر وبنطال تقليديَّيْن باللون الأسود وبلوزة بنية.

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